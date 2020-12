Ue: Di Maio a "Financial Times", bene VDL, cambiata percezione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La percezione in merito all'Unione europea è migliorata grazie alla Commissione Ue della presidente Ursula von der Leyen. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un'intervista al quotidiano britannico "Financial Times". “Sono contento che Ursula von der Leyen abbia chiesto scusa all'Italia, ha mostrato grande sensibilità nella prima fase della pandemia. C'è stato un tempo in cui le istituzioni europee erano disperse, (c'era) una grande crisi nella percezione dell'Unione europea. Adesso invece c'è una buona percezione dell'Unione Europea” anche grazie a von der Leyen.(Rel)