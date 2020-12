Ue: Conte, Italia confida di sbloccare in queste ore il Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia confida di sbloccare i fondi del Next Generation Eu in queste ore di Consiglio europeo. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, entrando ai lavori del Consiglio europeo. "Siamo in dirittura finale" sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea e il Next Generation Eu. "Confidiamo di poter superare il veto di Polonia e Ungheria per quanto riguarda il Recovery Fund", ha detto. "Nelle ultime ore c'è stato qualche segnale di avvicinamento. Questo sarebbe importante. Sarebbe importante sbloccare i 209 miliardi di euro che servono alla comunità nazionale e confidiamo di farlo in queste ore", ha sottolineato. (Beb)