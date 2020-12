Russia: Putin, evitare danni a segmento nazionale internet per blocco media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è costretta a rispondere ai tentativi di bloccare i suoi account sui social network, ma in un modo che non danneggi Runet, il segmento nazionale del web. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con i membri del Consiglio per i diritti umani. "Facciamolo in modo tale da non spararci a un piede", ha esortato il presidente russo. La Russia ha bisogno di sviluppare i propri server, capacità e reti, fornire agli utenti servizi di qualità e "non limitare le persone dove non ha alcun senso", ha aggiunto Putin. I tentativi di bloccare gli account dei media russi, ritiene Putin, rappresentano un tentativo di censura. Il 9 dicembre la Duma di Stato ha adottato in prima lettura un disegno di legge che pone le basi per il blocco da parte delle autorità di YouTube, Facebook, Twitter in risposta ad azioni discriminatorie contro i media. Secondo il direttore dell'Consiglio per i diritti umani, Valerij Fadeev, il blocco di queste risorse rallenterà il lavoro dell'intero segmento nazionale del web.(Rum)