Recovery: Lega, no a Ponte Stretto è governo contro Sud

- "Questo governo continua a mortificare il Mezzogiorno un giorno si e l’altro pure. L’ultimo colpo basso alle tante comunità che hanno invece bisogno di un concreto e lungimirante sostegno è la bocciatura del Ponte sullo Stretto, per il quale non c’è alcuna risorsa da destinare all’interno del Recovery fund". Così i senatori della Lega Pasquale Pepe, capodipartimento per il Mezzogiorno del partito, con il senatore della Lega Gianfranco Rufa ed i deputati della Lega Domenico Furgiuele e Alessandro Pagano. "La irrinunciabilità di questa infrastruttura è sotto gli occhi di tutti; solo una maggioranza cieca e sorda alle necessità dei territori può non accorgersi di ciò; solo una maggioranza divisa e obbligata a sopravvivere a sé stessa riesce a barattare il no all’opera, voluto essenzialmente dai Cinque Stelle, in cambio dell’avallo allo svuotamento dei decreti Sicurezza richiesto dal Pd. La Lega - proseguono - che aveva presentato una risoluzione molto chiara sulla materia, continuerà a battersi perché si sblocchino opere come il Ponte, simbolo di unità, di slancio e di ripartenza: solo seguendo questa strada l’economia respira, le aziende operano, gli indotti si risollevano e il Paese rinasce", concludono i senatori leghisti. (Com)