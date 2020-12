Milano 2021: Fontana, ricandidatura Sala? Chi è uscente da una carica ha una situazione un po' di vantaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che si possa dire che quando una persona è uscente ci si aspetta sempre che si ricandidi, ero abbastanza convinto, al di là di tutte le discussioni, che si sarebbe ricandidato". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Lombardia, la ricandidatura del sindaco di Milano Giuseppe Sala alle prossime amministrative. A chi gli ha chiesto se pensa che i cinque anni di Sala possano costituire un vantaggio, il governatore lombardo ha risposto: "Sono valutazioni che non devo fare io, penso oggettivamente che chi è uscente da una carica sicuramente ha una situazione un po' di vantaggio, ma questo vale in tutte le Regioni, i Comuni e le Province in cui si ripresenti un candidato". (Rem)