Germania: Antitrust avvia procedimento contro Facebook

- L'Agenzia federale per il contrasto ai cartelli industriali (Bkarta) ha avviato un procedimento contro Facebook per abuso di posizione dominante in relazione ai prodotti di realtà virtuale Oculus. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tali dispositivi possono essere utilizzati esclusivamente se il proprietario dispone di un profilo Facebook. Secondo il Bkarta, sarebbe qui l'abuso di posizione dominante imputato al gruppo di Mark Zuckerberg. Facebook già domina il mercato dei social network in Germania ed è attiva anche in quello della realtà virtuale, in rapida espansione. Commentando la procedura contro l'azienda, il presidente del Bkarta, Andreas Mundt, ha dichiarato che l'agenzia intende indagare “se e in che misura” l'accoppiamento tra il profilo Facebook e la tecnologia Oculus “influisce sulla concorrenza” nei settori dei social network e della realtà virtuale. Intanto da Facebook fanno sapere: “Sebbene Oculus non sia attualmente in vendita in Germania, ovviamente collaboreremo con il Bkarta”. L'azienda è fiduciosa di poter chiarire che non ha commesso alcun abuso di posizione dominante. (Geb)