Ex Ilva: confermata assoluzione in appello a Fabio Riva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata confermata in appello la sentenza di assoluzione nei confronti Fabio Riva, imputato per le presunte bancarotte fraudolente di Ilva spa e di Partecipazione Industriali (già Riva Fire spa). Lo ha deciso il collegio Piffer-Gamacchio-Rinaldi della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Milano accogliendo la richiesta del sostituto procuratore generale Celestina Gravina e della difesa di Riva. Infatti la stessa rappresentante della Procura generale di Milano nell'udienza odierna, prima della camera di consiglio dei giudici, aveva chiesto la conferma dell'assoluzione in primo grado con rito abbreviato, nonostante l'atto di impugnazione dei pm Mauro Clerici e Stefano Civardi alla decisione del gup nel luglio del 2019.(Rem)