Napoli: de Magistris, 20 nuovi bus a metano in servizio in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono entrati in circolazione questa settimana 20 nuovi autobus a metano Anm, lunghi 12 metri, la misura maggiore dei bus in circolazione in città". Lo ha scritto sui social il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "I venti nuovi veicoli modello Citymood, possono trasportare in modalità normale 100 passeggeri e in questo momento sono in servizio sulle direttrice principali: R5, R2, 196 e 151. I nuovi bus hanno un basso impatto sull'ambiente e sono dotati di posto guida già isolato strutturalmente, oltre all'aria condizionata e agli altri dispositivi tecnologici più moderni". E infine: "Con l'ingresso in strada dei venti bus di oggi arriviamo ad un totale di 92 mezzi nuovi che viaggiano dall'inizio del 2020. Nei prossimi due mesi la fornitura si completerà con altri 33 autobus, tutti da dieci metri di lunghezza, anch'essi ecologici: 20 sono a diesel euro 6 e 13 a metano e rispondono agli standard normativi di sostenibilità ambientali. In 14 mesi, quindi, il totale di mezzi nuovi arriverà a 125 bus". (Ren)