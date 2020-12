Speciale difesa: Usa, Biden annuncia Lloyd Austin come futuro capo del Pentagono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden ha annunciato il 67enne ex generale Lloyd Austin come futuro segretario alla Difesa nella sua amministrazione. La nomina, anticipata da una moltitudine di fonti vicine alla squadra di transizione del presidente eletto, andrà confermata dal Senato, ma Austin è già pronto a diventare il primo afro-americano ad assumere l’incarico di segretario alla Difesa. Biden ha presentato formalmente Austin come suo candidato alla guida del Pentagono in occasione di un evento di persona nel Delaware. Cionondimeno, la scelta di Austin è stata molto dibattuta a Washington anche se meno attesa rispetto a quella di altre figure di alto livello della futura amministrazione quali il segretario di Stato Tony Blinken ed il segretario al Tesoro Janet Yellen. (Nys)