Speciale difesa: Germania, rinviata la Conferenza di Monaco sulla sicurezza

- Prevista dal 19 al 21 febbraio prossimo, la 57ma edizione della Conferenza di Monaco di Baviera sulla sicurezza (Msc) è stata rinviata a causa della pandemia di coronavirus. È quanto comunicato dal direttore della Msc, l'ambasciatore tedesco a riposo Wolfgang Ischinger. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'evento si terrà al più presto alla fine di aprile, ma la decisione dipenderà dagli sviluppi della pandemia. Ischinger ha auspicato che per allora possa partecipare alla Msc anche il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, il cui insediamento alla Casa Bianca avverrà a gennaio. Dal 1980, Biden ha preso parte a diverse edizioni della Msc, per l'ultima volta nel 2019. Ischinger ha rivelato di aver appreso di “un notevole interesse nello staff di Biden” per una sua partecipazione alla prossima Msc. Se tali indiscrezioni fossero confermate, sarebbe la prima volta in cui un presidente degli Usa prende parte alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. A tal riguardo, Ischinger ha dichiarato: “Dal mio punto di vista, nel 2021 Biden sarà l'unico decisore politico di peso che è stato coinvolto nelle discussioni sulla politica di sicurezza transatlantica per 40 anni”. Intanto, il direttore della Msc ha escluso di tenere l'evento al di fuori della Germania o in un formato diverso dalla presenza fisica. Al massimo, è ipotizzabile una riduzione dei partecipanti, di norma circa 800 tra capi di Stato e di governo, ministri degli Esteri e della Difesa ed esperti di politica internazionale e di sicurezza. Per Ischinger è, infine, ipotizzabile che la Msc tenga un evento virtuale nelle date originarie di febbraio, “ma questo non sarà un sostituto della Conferenza vera e propria”. (Geb)