Speciale difesa: Indonesia-Usa, difesa, da Washington via libera all’acquisto di aerei da combattimento

- Gli Stati Uniti si sono espressi favorevolmente in merito alla vendita di velivoli da combattimento F-15 ed F-18 all’Indonesia. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, secondo cui la potenziale fornitura militare è stata discussa all’inizio di questa settimana, nel corso di una visita a Giacarta del segretario della Difesa Usa facente funzioni, Christopher Miller. L’acquisto di aeromobili per l’aggiornamento dell’ormai vetusta flotta di F-16 indonesiani è stato oggetto di discussioni ufficiali tra i governi dei due paesi nell’arco degli ultimi mesi. Miller ha affrontato la questione durante un colloquio con l’omologo indonesiano Prabowo Subianto. Rodon Pedrason, direttore generale della strategia di difesa presso il ministero della Difesa indonesiano, ha dichiarato nei giorni scorsi che l’Indonesia ha espresso interesse per l’acquisto dei velivoli da combattimento F-15, F-18 e persino per i più moderni F-35, ma ha accantonato quest’ultima opzione, perché le consegne degli F-35 potrebbero richiedere un decennio. Gli F-15 ed F-18 garantirebbero all’Indonesia accresciute capacità di pattugliamento e proiezione della forza sul Mar Cinese Orientale, teatro dell’espansionismo marittimo cinese e oggetto delle discussioni intraprese da Miller a Giacarta questa settimana. La visita di Miller a Giacarta ha fatto seguito alla revoca da parte degli Usa del divieto d’ingresso a carico di Subianto, che era in vigore da due decenni a seguito di violazioni dei diritti umani imputatigli quando era ufficiale delle forze armate indonesiane. (Fim)