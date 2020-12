Speciale difesa: Usa, Senato boccia risoluzione contro vendita F-35 agli Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti ha bocciato questa notte due risoluzioni, presentate da due senatori democratici (Bob Menendez e Chris Murphy) e un repubblicano, Rand Paul, per bloccare la vendita di 50 caccia F-35 Lightning II, droni Reaper e altri armamenti agli Emirati Arabi Uniti. La bocciatura delle risoluzioni apre di fatto la strada alla vendita del caccia stealth di quinta generazione prodotto da Lockheed Martin, che farà degli Emirati il primo paese arabo – e il secondo paese nella regione, dopo Israele – a ottenere i velivoli. Secondo il quotidiano emiratino "The National", l’ambasciatore di Abu Dhabi negli Stati Uniti, Yousef al Otaiba, ha ringraziato il Senato per aver di fatto approvato la vendita dei caccia, affermando che “il continuo sostegno degli Usa permette agli Emirati di assumersi maggiori responsabilità per la nostra sicurezza collettiva – la nostra, la vostra e quella dei nostri partner. Ci rende tutti più sicuri”. Al Otaiba ha inoltre ribadito che gli Emirati sono “impegnati per la de-escalation regionale e per il dialogo”. (Nys)