Speciale difesa: Siria, gruppo jihadista Hayat Tahrir al Sham rifiuta designazione statunitense

- Il gruppo jihadista siriano Hayat Tahrir al Sham (Hts, precedentemente noto come Fronte al Nusra) ha risposto alla sua recente designazione da parte degli Stati Uniti come entità “che suscita particolare preoccupazione”. Il responsabile comunicazioni del gruppo, Taqi al Din Omar, ha detto al portale siriano “Enab Baladi” che la risposta di Hts non è cambiata, che le classificazioni occidentali “mancano di verità”, non sono basate su fatti e prove concrete, e l’organizzazione non si considera classificabile. Hts, ha aggiunto Omar, è in “guerra aperta” con un “regime dittatoriale” e possiede la “legittimità” per affrontarlo, a protezione di 4 milioni e mezzo di persone nel nord-ovest della Siria, e “la difesa del proprio paese e della propria religione è dovere e responsabilità di ogni persona”. Hts controlla vaste aree della Siria nord-occidentale ed è attualmente impegnata in scontri con le forze di Damasco. (Res)