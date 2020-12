Speciale difesa: Russia parteciperà a prima esercitazione con Paesi della Nato dopo dieci anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le navi della Marina russa terranno le prime esercitazioni congiunte in dieci anni al fianco di Paesi membri della Nato, fra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito. L'esercitazione militare si terrà a febbraio al largo delle coste pakistane, secondo quanto riferito in una nota della Flotta del Mar Nero. La Marina russa ha partecipato per l'ultima volta a esercitazioni congiunte con dei Paesi membri della Nato nel 2011, in occasione della manovra Bold Monarch svoltasi al largo della costa della Spagna meridionale. "L'esercitazione Aman-2021 unirà le navi delle marine pakistane e russe, la marina Usa, la marina reale britannica, la marina cinese, la forza di autodifesa marittima giapponese, le forze navali turche, la marina delle Filippine, la marina reale malese, la marina dello Sri Lanka e quella indonesiana", si legge nella nota. L'esercitazione si terrà nel febbraio 2021 nelle acque di Karachi. La Russia sarà rappresentata da una fregata, un pattugliatore, un rimorchiatore di soccorso, un'unità del corpo dei marine, una squadra di sminamento e un elicottero. (Rum)