I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Covid: Marocco, registrati 4.096 contagi e 57 morti - Sono 4.096 i nuovi casi di contagio da coronavirus con 57 morti e 3.966 guarigioni che sono state registrate nelle ultime 24 ore in Marocco. Lo ha detto il ministero della Salute di Rabat. La nuova valutazione porta a 388.184 il numero totale di contagi dal primo caso denunciato lo scorso marzo e a 341.685 quello di persone completamente guarite, con un tasso di guarigione dell'88 per cento, afferma il ministero nel suo bollettino quotidiano sulla situazione di Covid-19. Il numero di decessi è salito a 6.427, con 57 nuovi casi registrati in 24 ore, un tasso di letalità dell'1,7 per cento. (segue) (Res)