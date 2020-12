© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: scontri ad Al Arish tra i sostenitori di due candidati alle elezioni - Violenti scontri sono avvenuti ieri nella zona di Assiut Street nel quartiere di Al Fawakharia ad Al Arish tra un gruppo di sostenitori del candidato della lista "Futuro della nazione", Aziz Matar, dopo aver annunciato la sua vittoria al ballottaggio, e i sostenitori di Yasser Orabi, il candidato perdente in questa tornata elettorale delle elezioni parlamentari. Secondo testimoni oculari, un sostenitore del candidato di Aziz Matar ha celebrato la vittoria del suo candidato davanti alle case della famiglia Orabi, scatenando la reazione dei familiari di quest’ultimo culminata in violenti scontri, che finora non avrebbero provocato feriti. (Res)