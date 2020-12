I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: Coalizione, via libera a nuovo governo con 24 ministri - La Coalizione araba in Yemen ha confermato che sono state soddisfatte le disposizioni necessarie per attuare il meccanismo per accelerare l'accordo di Riad con il Comitato transitorio del sud in Yemen, a partire da oggi. I piani militari e di sicurezza sono stati rispettati per attuare queste parti dell'accordo. La Coalizione ha anche confermato che le componenti politiche accettano di formare il governo yemenita di 24 ministri, alcuni dei quali rappresentanti delle forze del sud, indicando che la presentazione del nuovo governo yemenita avverrà non appena l'attuazione della parte militare sarà completata entro una settimana. La notizia è stata diffusa tramite una dichiarazione pubblicata dall'Agenzia di stampa saudita "Spa". La fonte ha aggiunto che il comando delle forze congiunte della Coalizione, attraverso gli osservatori militari della coalizione sul campo, a partire da oggi, giovedì 10 dicembre 2020, supervisionerà la separazione delle forze militari ad (Abyan) e le sposterà sui fronti, e dalla capitale (Aden) fuori dal governatorato. (segue) (Res)