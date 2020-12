© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Siria: inviato speciale Rayburn, imporremo nuove sanzioni in base a Caesar Act - L’inviato degli Stati Uniti in Siria, Joel Rayburn, ha detto che gli Usa “imporranno sanzioni contro non-siriani, nel quadro del cosiddetto Caesar Act, per il loro aiuto al regime siriano”. Rayburn ha precisato che non saranno forniti “aiuti per la ricostruzione in Siria senza una soluzione politica del conflitto”. Nel corso di un'audizione alla commissione Relazioni estere della Camera dei rappresentanti Usa, riferisce il quotidiano panarabo "Al Sharq al Awsat", Rayburn ha detto inoltre che Washington ha "osservato sforzi da parte del regime siriano di Bashar al Assad e dell'Iran per cooperare con lo Stato islamico", allo scopo di effettuare attacchi contro le Forze democratiche siriane (Fds) nel nord-est del Paese. L’ambasciata statunitense in Siria ha annunciato su Twitter che l’inviato speciale ha discusso nel corso di un tour della regione, durante il quale ha visitato la Turchia, l’Egitto, Israele e il nord-est della Siria, la necessità di lavorare per realizzare una soluzione permanente, pacifica, politica al conflitto siriano, in conformità alla risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza. Rayburn ha anche confermato l’impegno del suo Paese a fornire gli aiuti umanitari necessari, e a contribuire alla costruzione della stabilità e della sicurezza necessarie per dare un futuro migliore al popolo siriano. (segue) (Res)