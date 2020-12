© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto aereo: Iraq-Egitto, intesa sull’aumento del traffico fra i due Paesi - l’Iraq e l’Egitto hanno concordato di rafforzare i legami bilaterali nei settori del trasporto aereo e dell’aviazione civile, oltre a firmare vari accordi e memorandum d’intesa per quanto riguarda l’aumento del traffico aereo, il trasferimento di competenze e l’apertura di maggiore spazio per le opportunità d’investimento nel settore dell’aviazione civile. Lo riferisce il quotidiano iracheno "Al Sabah". L’intesa è giunta durante un incontro fra il ministro dei Trasporti dell’Iraq, Nasser Hussein al Shibli, con il ministro dell’Aviazione egiziano, Mohammed Manar. Al Shibli fa parte di una delegazione ministeriale, guidata dal ministro della Pianificazione Khaled Battal, che è giunta ieri sera al Cairo e incontrerà oggi gli omologhi egiziani per la firma di vari memorandum d’intesa fra i due paesi. (Res)