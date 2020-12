© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Covid, Sanchez disponibile a vaccinarsi in pubblico - Il primo ministro spagnolo si è detto disponibile "senza alcun dubbio" a vaccinarsi pubblicamente non solo, in quanto capo di governo, ma anche da semplice cittadino. Un modo per fare "cambiare immediatamente idea" a quel 55 per cento dei cittadini spagnoli "sospettosi" che dicono di non volersi sottoporre alla vaccinazione. Lo ha affermato ieri in un'intervista a "Tele Cinco", lo stesso Sanchez, spiegando che tra gennaio, quando inizierà la campagna, e maggio, si stima che saranno vaccinate circa 20 milioni di persone. "Siamo all'inizio della fine, ma non possiamo abbassare la guardia. Questo Natale, facciamoci un regalo di sicurezza", è stato l'invito del premier rivolto a tutti i connazionali. (segue) (Res)