- Romania-Usa: firmato a Bucarest accordo di cooperazione in progetti centrale nucleare di Cernavoda - L'accordo tra la Romania e gli Stati Uniti relativo alla cooperazione nei progetti energetici nucleari di Cernavoda (sud-est del paese) è stato firmato a Bucarest, dal ministro dell'economia Virgil Popescu e dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Romania, Adrian Zuckerman, alla presenza del premier ad interim, Nicolae Ciuca. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres". Per l'occasione, il premier ad interim e l'ambasciatore americano hanno parlato della cooperazione bilaterale nell'ambito del partenariato strategico nei settori politico, militare, energetico ed economico. Ciuca ha ribadito il sostegno delle autorità romene all'Iniziativa dei Tre Mari, sottolineando che l'appoggio statunitense alla realizzazione dei progetti prioritari di interconnessione nell'ambito di quest'iniziativa può rappresentare un forte sostegno alla ripresa economica post-pandemia. Ciuca ha aggiunto che una presenza economica forte degli Stati Uniti in Romania può essere un forte segnale di incoraggiamento e di stimolo anche per altri investitori stranieri. L'ambasciatore ha sottolineato, dal canto suo, il carattere speciale dei rapporti bilaterali tra i due Paesi, come pure il ruolo importante della Romania a livello regionale. Gli Stati Uniti e la Romania coopereranno per ricondizionare un reattore nucleare e costruire due nuovi reattori a Cernavoda. Il progetto ha un valore di circa 8 miliardi di dollari. La Banca Import-Export Bank degli Stati Uniti (Exim) fornirà alla Romania un finanziamento fino a 7 miliardi di dollari per questo progetto. La centrale di Cernavoda fornirà circa il 40 per cento della domanda di elettricità della Romania". (segue) (Res)