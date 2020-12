© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Gentiloni, accordo con Polonia e Ungheria è molto utile - L'accordo raggiunto tra la presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea con Polonia e Ungheria è molto utile. Lo ha detto il commissario europeo, Paolo Gentiloni, entrando al pre vertice del Partito socialista europeo. "Penso che sia una proposta molto utile perché ci può far fare finalmente un passo in avanti. Non credo che sia toccata minimamente l'intesa che era stata raggiunta dal Consiglio e con il Parlamento europeo", ha spiegato. "Saranno i leader a valutarla, ma una valutazione positiva potrebbe aprire la strada finalmente alla partenza del percorso di ratifiche e quindi alla attuazione di Next Generation Eu", ha detto. (segue) (Res)