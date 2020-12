© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brexit: Commissione Ue propone misure emergenza in caso di non accordo - La Commissione europea continuerà a fare tutto il possibile per raggiungere un accordo reciprocamente vantaggioso con il Regno Unito, ma non è ancora chiaro se l'accordo sarà in vigore il primo gennaio 2021. Per questo, oggi l'esecutivo europeo ha presentato una serie di misure di emergenza mirate che garantiscono la reciproca connettività aerea e stradale di base tra l'Ue e il Regno Unito, oltre a consentire la possibilità di un accesso reciproco alle reciproche acque di pesca da parte delle navi dell'Ue e del Regno Unito. Lo ha annunciato la Commissione europea spiegando che l'obiettivo di queste misure di emergenza è quello di coprire il periodo in cui non vi è alcun accordo in vigore. Se non viene applicato alcun accordo, esse cesseranno dopo un periodo prestabilito. "I negoziati sono ancora in corso. Tuttavia, dato che la fine della transizione è molto vicina, non c'è garanzia che, se e quando un accordo sarà trovato, possa entrare in vigore in tempo", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (segue) (Res)