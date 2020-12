© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nagorno-Karabakh: Aliyev, giornata storica per festeggiare vittoria ottenuta al fianco della Turchia - Una giornata storica per festeggiare una vittoria che l’Azerbaigian ha ottenuto anche grazie “all’unità, amicizia e fratellanza” con la Turchia. Lo ha detto il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, nel suo discorso alla Parata della Vittoria tenutasi oggi a Piazza della libertà a Baku per festeggiare la vittoria degli scontri armati nel Nagorno-Karabakh svoltisi fra il 27 settembre e il 9 novembre scorsi. "Dai primi giorni della guerra patriottica, più precisamente piuttosto dalle prime ore, abbiamo sentito il sostegno della Turchia", ha detto il presidente Aliyev che ha ringraziato l’omologo turco Recep Tayyip Erdogan, presente alla parata. “Le sue dichiarazioni aperte, inequivocabili e dure hanno reso molto felice il popolo azerbaigiano. Ha detto che l'Azerbaigian non è solo e la Turchia è sempre al fianco dell'Azerbaigian. Questa è una manifestazione della nostra unità e fratellanza. Il sostegno politico e morale della Turchia all'Azerbaigian rende ogni cittadino azerbaigiano orgoglioso e felice, e oggi, quando partecipiamo insieme alla parata della vittoria, dimostriamo ancora una volta la nostra unità ai nostri popoli e al mondo intero", ha detto Aliyev. (Res)