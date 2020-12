I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Rossi: Raggi, ciao Pablito, grazie per il sogno che ci hai regalato - "Ciao Pablito, grazie per il sogno che ci hai regalato. Un abbraccio alla tua famiglia alla quale oggi tutta l'Italia si stringe". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Quando nel 1982 l'Italia ha vinto i campionati del Mondo di calcio avevo soltanto quattro anni ma ho vissuto quell'emozione nei racconti di mio padre e mia madre. Sono loro che mi hanno trasmesso la gioia della vittoria del Mundial grazie ai gol di Paolo Rossi - racconta la sindaca -. Fu un momento di riscatto per l'Italia che usciva da un periodo difficile e si affacciava agli anni 80 con fiducia e una voglia di riscatto che abbiamo anche ora. La signorilità di Paolo Rossi, la gioia incontenibile del presidente Pertini, quell'urlo liberatorio di Tardelli, che tante volte abbiamo visto nelle migliaia di repliche televisive, hanno rappresentato qualcosa di importante per tutti noi. Ciao Pablito, grazie per il sogno che ci hai regalato. Un abbraccio alla tua famiglia alla quale oggi tutta l'Italia si stringe", conclude Raggi. (segue) (Rer)