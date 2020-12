I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Atac, guasto scala mobile stazione Cornelia, nessun problema per le persone - Stamattina intorno alle 6.10 si è verificato un guasto su una scala mobile in servizio alla stazione Cornelia. I sistemi di sicurezza hanno immediatamente bloccato l'impianto. A bordo c'era un passeggero che non ha subito conseguenze. Lo rende noto Atac, precisando che sulla scala sono state svolte tutte le manutenzioni programmate e le verifiche periodiche dei dispositivi di sicurezza, nonché le revisioni generali. Atac sottolinea che sta svolgendo accertamenti sulle ragioni del guasto. (segue) (Rer)