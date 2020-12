I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro: presidio Roma metropolitane in Campidoglio, "non siamo noi esuberi ma voi spreco" - "Non siamo noi gli esuberi, siete voi lo spreco per la città". Questo il messaggio dei lavoratori di Roma metropolitane che stamattina sono in presidio in piazza del Campidoglio per chiedere lo sblocco della delibera di giunta che riconoscendo 40 milioni circa alla società in liquidazione permetterebbe di assolvere i contenziosi che hanno portato al pignoramento dei conti e quindi di pagare gli stipendi. "Per 5 anni ci hanno fatto delle promesse - ha spiegato Paola Propana di Uiltrasporti Lazio -. Abbiamo visto di tutto, anche l'azienda in liquidazione, una liquidazione che doveva durare pochi mesi e invece ora può portare al fallimento della società. Vogliamo capire che cosa stanno facendo a Palazzo Senatorio. Dicono che stanno lavorando, siamo noi invece che stiamo lavorando. Noi abbiamo sempre consegnato i progetti secondo le scadenze, loro invece non hanno rispettato le scadenze. Non siamo noi gli esuberi, non siamo noi lo spreco, sono loro lo spreco". Al momento ai lavoratori è stato corrisposto solo un anticipo sullo stipendio di novembre. "Su novembre ci è stato dato un anticipo, un contentino. A Natale con il contentino non ci mangiamo - ha detto Luigi Venturino della Filt Cgil Roma e Lazio -. Avevano detto che non c'era nessun problema poi in 5 giorni sono nati i problemi. Non siamo numeri da giocare, siamo persone, siamo lavoratori del Comune di Roma". Il direttore Andrea Mazzotto in una mail inviata ieri sera ai sindacati "ci ha comunicato che non sanno se ci daranno il resto dello stipendio di novembre, la tredicesima e non si sa neanche se lo stipendio di dicembre arriverà - ha sottolineato Vincenzo Ceravolo della Rsa Cisl Fit Lazio -. Dal Campidoglio vogliamo informazioni sul nostro futuro. Anche se si sbloccano gli stipendi non sappiamo qual è il destino della società che ha i bilanci non approvati dal 2016. L'ultimo è stato approvato nel 2015 in pareggio grazie all'uso della riserva legale". I dipendenti resteranno in presidio fino a oggi pomeriggio quando è previsto un incontro sul tema a Palazzo Senatorio. (segue) (Rer)