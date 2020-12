© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: parlamentari, alle forze di maggioranza 253 su 277 seggi - Il Gran polo patriottico (Gpp), la coalizione delle forze a sostegno del presidente del Venezuela Nicolas Maduro, esce dalle contestate elezioni parlamentari di domenica con una schiacciante vittoria. Al Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) e alle liste ad esso collegate vanno 253 dei 277 seggi, il 91,34 per cento del totale, contro i 21 assegnati alle altre forze (pari al 7,57 per cento). Una rappresentanza che, grazie al sistema che prevede una quota di maggioritario risulta più solida del 68,4 per cento ottenuto alle urne. Le forze di maggioranza hanno ottenuto 37 dei 48 voti messi in palio in una lista unica nazionale, tutti e 96 quelli inseriti nelle liste regionali e 87 dei 130 da assegnare con voto nominale maggioritario. Rimangono ancora da assegnare tre seggi. (segue) (Res)