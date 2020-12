© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: parlamentari, contestata la proclamazione di due deputati - L'esito delle elezioni parlamentari tenute domenica in Venezuela, vinte dai partiti legati al presidente Nicolas Maduro, continua a suscitare polemiche. Su tutte si contesta la proclamazione a deputato di Luis Parra, esponente delle opposizioni minoritarie: in interviste a media locali, Parra ha dichiarato di aver vinto grazie al voto di lista nazionale ottenuto per conto dell'alleanza formata da Venezuela Unida, Primero Venezuela e Voluntad Popular. Poco dopo la chiusura delle urne, però, la presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne), Indira Alonzo, aveva assegnato ad altri deputati dell'alleanza i seggi vinti su base nazionale. Inoltre, certificano diversi media con schermate delle candidature prodotte dal Cne, il nome di Parra sarebbe però inserito nella lista regionale (dello stato di Yaracuy, dove l'alleanza non ha peraltro riportato seggi) e non in quella nazionale. Ed era stato José Brito, il più votato della lista nazionale, a segnalare che Parra - deputato uscente e designato presidente parallelo dell'An dalle forze "chaviste" - aveva rinunciato a una "posizione privilegiata" decidendo di candidarsi nella "Venezuela profonda", senza peraltro essere letto. (segue) (Res)