Covid: a Milano in arrivo oltre 7 milioni per aiuti alimentari e buoni spesa

- In arrivo nuove risorse statali da destinare a misure di aiuto alimentare per le persone in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19. Lo annuncia in una nota il Comune di Milano spiegando che l'ammontare della quota attribuita al Comune di Milano è di 7,279 milioni di euro, come disposto dal decreto legge del 23 novembre scorso che ha istituito un fondo nazionale per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Di queste risorse, 700mila euro sono destinati al nuovo Dispositivo di aiuto alimentare, già approvato con una delibera del mese scorso, basato sull'erogazione di contributi ad enti del Terzo settore per l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari alle fasce più deboli della popolazione. Altri 700mila euro restano a disposizione per incrementare questa misura, in caso si rendesse necessario. Con i restanti 5,879 milioni, invece, verrà finanziata una nuova tranche di buoni spesa da assegnare attraverso un secondo bando che verrà predisposto dall'amministrazione nelle prossime settimane, dopo quello dell'aprile scorso i cui termini erano stati riaperti a giugno grazie all'arrivo di nuove risorse. In totale, finora sono stati erogati 21.200 buoni spesa. (segue) (Com)