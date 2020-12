Recovery: Pompei (Deloitte), istruzione, ricerca e digitale siano al centro del dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti in istruzione e ricerca devono essere una priorità del Recovery fund: da anni il nostro paese registra tassi di crescita e di produttività inferiori alla media Ue, a fronte di un basso livello di istruzione della popolazione. Così l’amministratore delegato di Deloitte Italia, Fabio Pompei, durante la seconda puntata di “Caffè Affari” su Class Cnbc. “Rispetto alla media Ue abbiamo meno laureati e, soprattutto, come evidenzia anche la ricerca del nostro osservatorio sulle discipline Stem, meno competenze in discipline tecnico-scientifiche: ma per innovare e tornare a crescere sono proprio queste le competenze di cui abbiamo più bisogno”, ha spiegato, sottolineando una carenza tale da fare sì che “un’impresa su quattro abbia difficoltà a reperire profili professionali Stem nel momento del bisogno”. Se vogliamo invertire la rotta, ha continuato, dobbiamo investire sul capitale umano, in istruzione e ricerca. (segue) (Com)