Polonia: Sejm respinge voto di sfiducia a vicepremier Kaczynski

- Il Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco, ha respinto un voto di sfiducia contro il vicepremier Jaroslaw Kaczynski. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap". Hanno votato contro 233 deputati, a favore 216 e c'è stata un'astensione. La richiesta di voto era stata avanzata dal gruppo di opposizione della Coalizione civica (Ko), firmato anche dai deputati di Lewica e motivato dalle proteste di piazza dopo la sentenza della Corte costituzionale che il 22 ottobre scorso si è pronunciata limitando il diritto all'aborto nel Paese. Presentando il aula la mozione di sfiducia, il leader di Piattaforma civica (Po) Borys Budka ha spiegato di ritenere Kaczynski responsabile per i disordini e per il comportamento delle forze dell'ordine durante le manifestazioni di piazza. Lo stesso Kaczynski ha risposto per le rime accusando l'opposizione di falsità e di non essere capace di ammettere che ci sia qualcuno nel Paese che fa gli interessi della Polonia e non di una sua parte. (Vap)