Marocco: ministro Industria Elalamy, dati positivi nonostante il Covid-19

- L'industria marocchina sta andando bene, nonostante il contesto particolare della crisi del Covid-19. Lo ha dichiarato ieri a Rabat il ministro dell'Industria, del commercio e dell'economia verde e digitale, Moulay Hafid Elalamy. "Ad agosto 2020 tutti i settori hanno registrato incrementi superiori a quelli osservati nello stesso periodo dell'anno precedente, ad eccezione dell'aeronautica che ha registrato un calo del 14 per cento", ha indicato Elalamy durante un incontro con gli ambasciatori stranieri accreditati in Marocco. Da luglio 2020 la maggior parte dei settori industriali ha superato i livelli raggiunti nel 2019, ha osservato, sottolineando però che nonostante questo riavvio, non troveremo livelli più alti per tutto l'anno visto l'impatto della cessazione dell'attività sull'industria marocchina. (Res)