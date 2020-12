Natale: Coldiretti, torna il presepe in quattro case su dieci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Natale quattro italiani su dieci faranno comunque il presepe per non rinunciare ad un’importante tradizione. È quanto emerge da uno studio condotto da Coldiretti, Symbola e Confartigianato sui dati Ipsos. Questo 40 per cento, si legge in una nota, sale fino al 48 e al 49 rispettivamente tra gli anziani e nel Mezzogiorno: nell’indagine viene inoltre sottolineato che il 61 per cento degli italiani considera il presepe importante per la famiglia e la comunità. Una tradizione, prosegue la nota, favorita quest’anno dal maggior tempo trascorso a casa a causa della pandemia e sostenuta dal Papa, che ha ricordato come “in questi giorni in tante case vengono preparati questi due segni natalizi per la gioia dei bambini e dei grandi: sono segni di speranza specialmente in questo tempo difficile”. (Com)