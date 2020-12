Maltempo: Coldiretti, continui allagamenti nel Casertano arrecano danni all'agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le forti piogge di questi giorni gonfiano ancora una volta la rete idrica del Basso Volturno provocando continui allagamenti dei terreni, con grave pregiudizio per le aziende agricole. L’area colpita è compresa tra i comuni di Castel Volturno, Cancello Arnone, Villa Literno, Casal di Principe". Lo ha spiegato, a seguito di un sopralluogo, il direttore di Coldiretti Caserta Giuseppe Miselli: “Pur apprezzando gli sforzi del Consorzio di Bonifica Basso Volturno è evidente che i difetti infrastrutturali necessitano di un sostegno straordinario, con investimenti utili a riportare il deflusso delle acque alla normalità. In particolare sui canali per la regimazione delle acque la situazione è molto preoccupante. I canali sono ostruiti lungo il percorso e vanno liberati al più presto". (segue) (Ren)