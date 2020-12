Maltempo: Coldiretti, continui allagamenti nel Casertano arrecano danni all'agricoltura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Miselli ha aggiunto: "Si rischia di condannare un territorio agricolo straordinario per produttività ad allagamenti continui, che distruggono il lavoro degli agricoltori". Il direttore casertano di Coldiretti Manuel Lombardi ha spiegato: "Non ci possiamo permettere il lusso di alzare bandiera bianca in una zona che rappresenta un’eccellenza produttiva. I canali di bonifica sono una risorsa, ma in queste condizioni diventano una minaccia continua per i terreni e per gli allevamenti". Quindi ha concluso: "La nostra sollecitazione ad intervenire non è solo nell’interesse dell’agricoltura, ma dell’intera economia del basso casertano. Interventi radicali sulla rete idrica superficiale sono la base di partenza per costruire una prospettiva di sostenibilità ambientale”. (Ren)