Mozambico: premier Agostinho do Rosario respinge richieste di armare i civili a Cabo Delgado

- Il primo ministro del Mozambico, Carlos Agostinho do Rosario, si è opposto alle richieste di armare i civili nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, martoriata dall’insurrezione dei gruppi jihadisti. Parlando alla stampa in occasione di una visita nel capoluogo della provincia, Pemba, il premier ha dichiarato che la mossa sarebbe “pericolosa e insostenibile” e che le armi dovrebbero essere nelle mani delle “persone legittimate a utilizzarle”, vale a dire le forze di difesa e di sicurezza. “Non vogliamo creare gruppi di persone. Vogliamo favorire un reinsediamento da una prospettiva di sviluppo. La popolazione avrà bisogno di scuole, posti sanitari, acqua, strade, posti di polizia e tutto ciò che è indicativo di sviluppo”, ha poi aggiunto il primo ministro mozambicano dopo aver presieduto una riunione del Consiglio di Stato della rappresentanza provinciale dei servizi. “Chiediamo a tutti i partner di aiutare il governo a creare le condizioni di base per la popolazione in modo che possa avere una buona vita nei luoghi di reinsediamento”, ha detto Agostinho do Rosario, il quale ha visitato i centri di reinsediamento a Nanjua, nel distretto di Ancuabe, e di Ngalane, nel distretto di Metuge. Secondo il governo, l'insurrezione jihadista iniziata tre anni fa a Cabo Delgado ha ucciso finora più di 2 mila persone e ha provocato oltre 500 mila sfollati. (Res)