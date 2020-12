Covid: Fondazione Gimbe, rallenta il contagio ma ospedali pieni, la terza ondata può essere la tempesta perfetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe "conferma nella settimana 2-8 dicembre, rispetto alla precedente, una flessione dei nuovi casi (136.493 vs 165.879), a fronte di una riduzione di oltre 121 mila casi testati (551.068 vs 672.794) e di una sostanziale stabilità del rapporto positivi/casi testati (24,8% vs 24,7%). Calano del 5,4 per cento i casi attualmente positivi (737.525 vs 779.945) e, sul fronte degli ospedali, diminuiscono sia i ricoveri con sintomi (30.081 vs 32.811) che le terapie intensive (3.345 vs 3.663); in lieve riduzione anche i decessi (4.879 vs 5.055)". Ecco i dati nel report della fondazione: "In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 4.879 (-3,5), terapia intensiva: -318 (-8,7), ricoverati con sintomi: -2.730 (-8,3) nuovi casi: 136.493 (-17,7), casi attualmente positivi: -42.420 (-5,4) casi testati -121.726 (-18,1), tamponi totali: -142.105 (-10,1)". Il presidente Gimbe Nino Cartabellotta ha spiegato: "Anche questa settimana si confermano evidenti segnali di rallentamento del contagio quali la riduzione dell’incremento percentuale dei casi totali (8,4 vs 11,4 a livello nazionale, registrata anche in tutte le Regioni) e del numero dei nuovi casi settimanali, ma l’effetto non è dovuto solo alle misure introdotte. Rimane infatti stabile il rapporto positivi/casi testati (figura 1) e, soprattutto, si registra un’ingiustificata riduzione di oltre 121 mila casi testati (-18,1), che solo in 5 Regioni aumentano rispetto alla settimana precedente (tabella)". (segue) (Ren)