Covid: Fondazione Gimbe, rallenta il contagio ma ospedali pieni, la terza ondata può essere la tempesta perfetta (4)

- Un rischio che ha evidenziato in una dichiaratazione Renata Gili responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe: "Siamo in una fase estremamente delicata dell’epidemia per almeno tre ragioni: innanzitutto con oltre 700 mila attualmente positivi è impossibile riprendere il tracciamento dei contatti; in secondo luogo, ci attendono lunghi mesi invernali che favoriscono la diffusione di tutti i virus respiratori; infine, sino a metà gennaio non sapremo se l’impatto dell’influenza sarà, come auspicato, più contenuto rispetto alle stagioni precedenti". Gili ha dunque concluso: "In tal senso, arrivare a quel momento con gli ospedali saturi potrebbe avere conseguenze disastrose per la salute e la vita delle persone". (Ren)