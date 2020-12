Imprese: Augusto Neri eletto fellow dell’American Geophysical Union

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del dipartimento Vulcani dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), Augusto Neri, è stato nominato membro della 2020 Class of Fellows dell'American Geophysical Union (Agu): il riconoscimento è stato assegnato durante la conferenza annuale. Stando al relativo comunicato stampa, ad Augusto Neri è stato anche assegnato il 2020 Gilbert F. White Distinguished Award and Lecture da parte della sezione Rischi naturali della stessa Agu. Augusto Neri ha concentrato la sua attività di ricerca nello sviluppo e applicazione di modelli fisico-matematici dei processi vulcanici, con particolare attenzione alla dinamica delle eruzioni esplosive. I fenomeni maggiormente studiati sono stati colonne e getti vulcanichi, flussi piroclastici, blast, eruzioni vulcaniane, dispersione di ceneri e risalita del magma nei condotti vulcanici. Insieme ai suoi collaboratori, Augusto Neri ha inoltre sviluppato modelli quantitativi che sono stati applicati alla stima della pericolosità di vulcani attivi sia italiani (Vesuvio, Campi Flegrei, Etna, Stromboli) sia esteri (Mt.St.Helens, Soufriére Hills Montserrat, La Soufriére di Guadeloupe, Eyjafjallajokull, Santorini, ecc.), nonché utilizzati per la stima dell'impatto dei fenomeni vulcanici a supporto delle azioni di mitigazione del rischio. Laureato in ingegneria chimica all'Università di Pisa, ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Illinois Institute of Technology di Chicago. Dopo aver svolto studi presso l'Istituto nazionale di geofisica, l'Università di Pisa, e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), è stato primo ricercatore al Cnr di Pisa e dal 2003 è dirigente di ricerca in Fisica del vulcanismo presso l'Ingv. (Com)