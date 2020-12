Cerveteri: Multiservizi pubblica avviso per graduatoria farmacisti collaboratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Multiservizi Caerite comunica che è online un avviso di selezione pubblica per l'inserimento in graduatoria di farmacisti collaboratori da utilizzare per assunzioni a tempo determinato da destinare al servizio nelle farmacie comunali. "La graduatoria - si legge in una nota - che verrà stilata al termine della selezione servirà alla Multiservizi per attingere, laddove ve ne sia necessità, a personale da inserire nelle farmacie comunali. Per le modalità di partecipazione al bando si rimanda alle indicazioni fornite sul sito nella sezione News e Avvisi al presente link". (Com)