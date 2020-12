Italia-Turchia: Di Maio, partenariato economico è estremamente importante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha auspicato anche “un approccio più costruttivo sul piano politico” tra Italia e Turchia, volto anche al superamento degli ostacoli per l’accesso al mercato e ad uno scambio di informazioni più efficaci con l'Ue riguardo l’unione doganale. Di Maio ha ricordato poi la collaborazione tra Sace e Turk Exim Bank per investimenti congiunti in Paesi terzi in aree di comune interesse, in particolare in Africa, Asia centrale e Balcani. Il ministro ha sottolineato le opportunità emergenti dal grande piano di sviluppo infrastrutturale che la Turchia vuole completare entro il 2023. Secondo Di Maio, infine, la fase di ripresa post Covid vedrà un ruolo “trainante” del settore energetico, “con il duplice obiettivo” della diversificazione energetica e della sicurezza approvvigionamenti. (Pav)