Repubblica Ceca: Seznam chiede a Google 333 milioni di euro per abuso di posizione dominante

- Il motore di ricerca ceco Seznam chiede a Google oltre 9 miliardi di corone (333 milioni di euro) per abuso di posizione dominante. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". Secondo Seznam il colosso statunitense ha goduto di un ingiusto vantaggio nel mercato ceco attraverso i suoi sistemi operativi e le applicazioni per i telefoni equipaggiati con sistemi Android. Seznam fa riferimento a una decisione della Commissione europea del 2018 in cui l'organo ha confermato che Google ha violato la normativa europea antitrust. Sulla base di quella decisione chiede il risarcimento dei danni entro 30 giorni, minacciando altrimenti di adire le corti. Seznam è un portale web e un motore di ricerca ceco che nel 2019 ha dichiarato ricavi per 4,69 miliardi di corone (oltre 177 milioni di euro). Attualmente circa il 25 per cento delle ricerche sul web in Repubblica Ceca avvengono mediante Seznam. (Vap)