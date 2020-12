Cuneo: dal Piemonte alla Romagna per i furti da migliaia di euro nelle abitazioni, sei arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A destare l’attenzione degli investigatori cuneesi sono stati gli insoliti spostamenti degli arrestati, con una certa periodicità e senza apparente motivo, in Emilia Romagna dove in realtà si recavano per compiere le proprie azioni criminose consistenti in furti in abitazione dove con l’uso di arnesi atti allo scasso o si introducevano con l'inganno. A seguito dei numerosi servizi di pedinamento ed osservazione, supportati anche da servizi tecnici, i poliziotti sono riusciti a delineare il modus operandi degli indagati. I soggetti, si sarebbero dati sistematicamente appuntamento in un comune dell’astigiano per poi spostarsi, con auto di grossa cilindrata, su cui apponevano targhe false, in varie località di Rimini, muniti degli arnesi necessari (flessibili, trapani e altro materiale atto allo scasso) per poi introdursi nelle abitazioni da saccheggiare. In Romagna li avrebbe attesi un complice che provvedeva ad individuare un luogo sicuro dove pernottare e una base logistica (un cascinale appartato nei pressi di Igea Marina) dove era altresì custodito il restante materiale necessario per portare a compimento il colpo. (segue) (Ren)