Cuneo: dal Piemonte alla Romagna per i furti da migliaia di euro nelle abitazioni, sei arresti (3)

- Si sarebbe accertato infatti che in alcuni casi gli indagati si sono introdotti negli appartamenti forzando porte e finestre per poi sradicare, con l’uso di potenti flessibili, le casseforti murate. In altri casi, spacciandosi per appartenenti alle forze dell’ordine, avrebbero carpito la fiducia del malcapitato (il più delle volte persone anziane che vivevano in solitudine), indossando pettorine ed esibendo placche riproducenti l’effige dell’Arma dei carabinieri, per poi introdursi nell’abitazione e depredarla. Ogni furto era organizzato e curato nei minimi dettagli, con ripetuti e maniacali sopralluoghi da parte del basista che passava le informazioni ai complici i quali a loro volta lo raggiungevano sul posto. L’attività criminale, per quanto ricostruito dalla squadra Mobile di Cuneo, ha fruttato circa 500mila euro ai malviventi e arrecato ingenti danni materiali e patrimoniali alle vittime (in alcuni casi dell’ordine di 100mila euro). (Ren)