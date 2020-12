Energia: Serbia, per ministra Mihajlovic "è importante garantire la sicurezza energetica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve vedere garantita la propria sicurezza energetica: lo ha detto la ministra serba dell'Energia, Zorana Mihajlovic, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtv Vojvodina". Mihajlovic, ospite ieri sera dell'emittente, ha osservato che il Paese deve "disporre di quantità sufficienti di gas, energia elettrica e di derivati dal petrolio di qualità". Il Paese, secondo la ministra, ha tutte le caratteristiche per poter diventare un importante snodo geografico per il settore energetico internazionale. "Siamo un Paese piccolo ma abbiamo un'ottima posizione geostrategica, ed è ora di usarla", ha detto Mihajlovic. La ministra ha poi reso noto che sono in corso di attuazione diversi progetti nel settore minerario ed energetico. "Oltre al complesso minerario Rtb di Bor, c'è il progetto Jadarit, un investimento del valore di 2 miliardi di euro che impiegherà duemila lavoratori", ha detto Mihajlovic a proposito del progetto di sfruttamento di alcuni giacimenti di litio da parte della compagnia anglo-australiana Rio Tinto nei dintorni di Loznica, in Serbia centrale. (segue) (Seb)