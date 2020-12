Energia: Serbia, per ministra Mihajlovic "è importante garantire la sicurezza energetica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante che le persone sappiano che faremo di tutto per rendere 'verde' e salubre ogni tipo di sfruttamento e lavorazione, tutelando l'ambiente e la salute delle persone", ha detto la ministra. A questo proposito Mihajlovic ha aggiunto che il Paese deve diminuire l'utilizzo del carbone per la produzione di energia elettrica. "La nostra visione è quella di 'sbarazzarci' del carbone, la fonte di energia più sporca. È anche importante avere più fornitori di gas, e da questo punto di vista è importante avere un interconnettore per il gas tra Serbia e Bulgaria. E non c'è motivo per non realizzare un'interconnessione anche con la Romania", ha concluso Mihajlovic. (Seb)