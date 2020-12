Credito: Bankitalia, ad ottobre prestiti al settore privato in crescita del 4,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti del 4,2 per cento sui dodici mesi (3,8 in settembre). Stando alla pubblicazione “Banche e moneta: serie nazionali” diffusa oggi dalla Banca d’Italia, i prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,1 per cento sui dodici mesi (come in settembre) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 7,4 per cento (6,8 nel mese precedente). (Com)