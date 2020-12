Credito: Bankitalia, ad ottobre depositi del settore privato aumentano del 10,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre i depositi del settore privato sono cresciuti del 10,2 per cento sui dodici mesi (contro l’8,3 in settembre), mentre la raccolta obbligazionaria è diminuita dell’8,5 per cento sullo stesso periodo dell’anno precedente (-5,9 in settembre). È quanto si legge nella pubblicazione “Banche e moneta: serie nazionali” diffusa oggi dalla Banca d’Italia. Le sofferenze, prosegue la nota, sono diminuite del 14,1 per cento sui dodici mesi (in settembre la riduzione era stata del 14,3 per cento); la variazione può risentire dell’effetto di operazioni di cartolarizzazione. (Com)