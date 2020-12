Paolo Rossi: D'Incà, campione e simbolo per intere generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ricorda il calciatore Paolo Rossi. "Signorilità, classe e passione. Queste sono tre parole - scrive su Twitter - che voglio usare per ricordare Paolo Rossi. Non è stato soltanto un campione ma simbolo ed esempio per intere generazioni di appassionati di calcio. Pablito sei andato via troppo presto ma il tuo ricordo resterà indelebile", conclude il ministro. (Rin)